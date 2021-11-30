"Не уверен, что кто-то слышал, но я уволился из Twitter", – написал Джек Дорси на своей странице вчера вечером. К публикации он прикрепил скриншот своего письма, которое написал команде работников компании – с объяснениями о причинах и последствиях.

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Почему Дорси уходит

Теперь уже бывший директор заявил, что оставляет Twitter, потому что хочет, чтобы компания освободилась от влияния ее основателей, развивалась самостоятельно и была самой прозрачной в мире.

Вместе с тем Дорси останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году.

Руководящую должность теперь занимает Параг Агравал, который работает в компании более десяти лет и за это время привнес очень много изменений.

Новый генеральный директор должен будет помочь Twitter набрать 315 миллионов монетизированных активных пользователей до концу 2023 года и удвоить свой годовой доход.

На открытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи 29 ноября акции соцсети Twitter взлетели на 11 процентов и превысили отметку в 52,17 доллара. Резкий взлет наблюдался сразу после сообщения об увольнении.

Приводим перевод письма Джека Дорси к работникам Twitter.

"Привет, команда.

Я провел в компании 16 лет и испытал себя в разных ролях – сооснователя, гендиректора, руководителя совета директоров и его исполнительного директора. Позже я стал временным гендиректором, затем гендиректором. Наконец, настала пора уйти. Почему?

Многие считают, что компанию должны возглавлять ее основатели. Я же считаю, что это серьезное ограничение, и потому упорно трудился, чтобы Twitter перестала наконец от них зависеть. И сейчас подходящее время, чтобы это проверить, – по трем причинам.

Первая – то, что Параг [Агравал] становится гендиректором. Совет директоров внимательно изучил все кандидатуры и назначил его единогласно. Сам я выбрал его уже давно, поскольку он глубоко понимает компанию и ее потребности.

Параг стоял за каждым важным решением, которое помогло улучшить Twitter. Он любознательный, пытливый, рациональный, творческий, требовательный и скромный. Он знает о своих недостатках и сильных сторонах и ведет компанию вперед, прислушиваясь к тому, что говорит ему сердце. Каждый день я учусь у него чему-то новому и безгранично доверяю ему как гендиректору.

Вторая – согласие Брета Тейлора стать председателем нашего совета директоров. Я попросил его присоединиться к совету, когда стал гендиректором, и он оправдал мое доверие.

У него есть предпринимательская жилка, он умеет идти на необходимые риски и понимает, как работают корпорации и технологии, и он прежде всего инженер. Именно такой человек сейчас нужен компании. С Бретом в роли руководителя я уверен в будущем совета. Вы даже не представляете, как я счастлив!

Третья – это все вы. Наши сотрудники – амбициозные ребята с огромным потенциалом. Только подумайте: Параг начинал как инженер, который посвящал всего себя нашему общему делу, а теперь он гендиректор (у меня был похожий путь... но он справился лучше!).

Одно это вызывает у меня гордость. Я знаю, что Параг сможет направить энергию в нужное русло, потому что он пропустил все наши процессы через себя и знает, как их улучшить. Помните, что вы все можете изменить направление, в котором движется компания. Я верю в это всем сердцем!

С сегодняшнего дня Параг вступит на должность. Чтобы помочь ему и Брету освоиться, я пробуду в совете до мая. И после уйду. Я мог бы остаться, но должен дать Парагу свободу – как новому руководителю. И, как я уже сказал, не только ему, но и компании – чтобы она стала самостоятельной и перестала зависеть от основателя.

Я хочу, чтобы все знали – это мое решение. Конечно, оно далось мне нелегко, поскольку я безмерно люблю сервис, компанию и всех вас. Мне очень грустно, но все же я безгранично счастлив. Немногим фирмам удается добиться такого уровня, и не все основатели могут пренебречь своим эго ради компании и ее будущего. Поэтому я знаю: мы еще докажем, что сделали правильный шаг.

Завтра в 9:05 утра по Тихоокеанскому времени мы проведем общее собрание, чтобы все обсудить. А пока благодарю вас за оказанное мне доверие и за то, что сделали все, чтобы я смог довериться Парагу и вам. Я люблю вас всех.

джек

PS. Это же письмо я опубликую в Twitter, поскольку все, чего хочу, – чтобы у компании был самый прозрачный бизнес в мире. Привет, мам!"

Напомним, Дорси был генеральным директором Twitter последние 16 лет. В 2020 году основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер планировал отстранить Дорси с поста гендиректора, писало Bloomberg. Инвестору не нравилось, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке. Тогда Twitter выбирала трех членов совета директоров, и Elliott Management хотела получить все доступные места в правлении. Twitter удалось найти компромисс с акционерами: Elliott Management и еще одна инвестиционная компания Silver Lake получили места в совете директоров, а Дорси сохранил должность главы Twitter, но отложил идею уехать в Африку.