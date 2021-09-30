Земля помнит множество вымираний: массовых и тех, которые имели менее глобальный характер. Но когда наступает время глобальных климатических изменений, на них реагирует вся экосистема. Часто такая реакция достаточно негативная и превращается в вымирание многих видов. Но после вымирания, как в случае со змеями, наступает время "видового взрыва". Так, вероятно, вышло с динозаврами, которые поднялись на "Олимп видового господства" после так называемого Карнийского вымирания.

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Извержения вулканов стали причиной расцвета динозавров / Фото Sci Tech Daily

Извержения вулканов, вымирание видов и расцвет динозавров

Примерно 234 – 232 миллиона лет назад произошло несколько импульсных периодов вулканической активности. После затишья вулканы массово начинали извергаться, а затем снова наступала относительная тишина.

Такие извержения вызвали глобальные изменения климата, наступали волны глобальных потеплений, на Земле шли кислотные дожди, а в воздух были выброшены кубометры углекислого газа. Климат менялся с засушливого на тропический очень быстро. Такие "климатические качели" могли происходить несколько раз.

Тогда динозавры только зарождались, поэтому на них, вероятно, эти события повлияли меньше, чем на других животных. Множество видов вымерло.

Это вымирание не имело такого глобального характера как, например, Эоцен-олигоценовое вымирание 37 – 34 миллиона лет. Но и многообразие видов было меньше.

Карнийское вымирание открыло путь к расцвету динозавров. Но тогда же "получили старт" и, например, крокодилы, черепахи и первые млекопитающие. Тогда же "верх" начали брать и хвойные деревья.