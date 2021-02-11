Недавно звезда Бетельгейзе стала вести себя несколько странно. С начала 2020 года наблюдатели отметили беспрецедентное падение уровня яркости тела. Это вызвало предположение, что звезда находится на пороге взрыва. Однако команда астрономов нашла объяснение постоянному колебанию яркости звезды.

Для того чтобы разобраться, что происходит с Бетельгейзе, международная команда ученых проанализировала колебания яркости звезды, применив методы эволюционного, гидродинамического и сейсмического моделирования.

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Так в чем же причина колебания яркости Бетельгейзе

Исследователи установили, что сейчас в ядре этой звезды сгорает гелий, что обычно происходит примерно за 100 тысяч лет до взрыва, и ее масса и радиус меньше, чем считалось ранее – и она расположена ближе к Земле.

Также они обнаружили, что звездная пульсация вызвана так называемым каппа-механизмом, который заставляет Бетельгейзе становиться ярче и тускнеть с периодами в 185 (+/- 13,5) дней и примерно 400 дней. Однако значительный спад яркости в начале 2020 года не укладывается в эту схему и был вызван, скорее всего, пылевым облаком, которые заступило звезду.

Исследователи объяснили колебания яркости Бетельгейзе

Массу звезды ученые оценили в 16,5-19 солнечных. Это несколько меньше, чем по предварительным расчетам. А ее размер ранее приравнивали к размеру орбиты Юпитера, но моделирование показало, что Бетельгейзе примерно на треть меньше – ее радиус больше от солнечного в 750 раз. Как только стало известно настоящий размер звезды, стало возможно определить расстояние до Земли. По последним данным, она составляет 530 световых лет, то есть примерно на четверть ближе, чем считалось ранее.

Таким образом, хотя Бетельгейзе совсем не собирается взорваться вскоре, она все равно является ближайшим к нам объектом, приближающимся к этому этапу, и предоставляет астрономам уникальную возможность изучить, что происходит со звездами до взрыва.