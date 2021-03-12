Почему бесплатный Wi-Fi может быть опасен и как защитить девайс
Бесплатная Wi-Fi-сеть выглядит соблазнительно. Но часто это может сыграть злую шутку – неосторожный пользователь может открыть доступ хакерам к своим личным данным.
Источник:Киберполиция Украины
В киберполиции предостерегли украинцев относительно осмотрительного использования публичных Wi-Fi-сетей. Также там поделились советами, как пользователь может защитить свои данные.
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Там также напомнили, что находясь в публичной сети с пользователем, хакер может перехватить весь его трафик, платежные данные, пароли и личные сообщения и другую личную информацию.
Как защитить девайс
- По возможности, отдавайте предпочтение мобильному интернету вместо общедоступного Wi-Fi.
- Включайте VPN. В полиции говорят, что это хорошая защита от кражи данных при использовании бесплатного Wi-Fi.
- Не проводите банковские операции, когда подключены к общедоступной сети.
- Выключите опцию общего доступа к файлам.
- Установите запрет на отображение своего девайса другим пользователям сети.
- Выключите опцию автоматического подключения к открытой сети.
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