Бесплатная Wi-Fi-сеть выглядит соблазнительно. Но часто это может сыграть злую шутку – неосторожный пользователь может открыть доступ хакерам к своим личным данным.

В киберполиции предостерегли украинцев относительно осмотрительного использования публичных Wi-Fi-сетей. Также там поделились советами, как пользователь может защитить свои данные.

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Там также напомнили, что находясь в публичной сети с пользователем, хакер может перехватить весь его трафик, платежные данные, пароли и личные сообщения и другую личную информацию.

Как защитить девайс