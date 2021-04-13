11 апреля 2021 года на складе международного аэропорта Гонконга произошел пожар. Компания Vivo уделила приоритетное внимание инциденту, поскольку пострадал ее груз – устройства Vivo Y20. Совместно с местными властями создана специальная группа, задача которой детально расследовать ситуацию и установить ее причину.

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Что произошло

Пока неясно, началось ли возгорание именно с груза компании, или она просто стала одной из жертв возгорания, которое имело другой источник.

Авиакомпания Hong Kong Airlines запретила перевозку на своих самолетах любых мобильных телефонов Vivo. Гонконгский авиаперевозчик опубликовал соответствующее заявление только вчера. В ней говорится о том, что всем бортам компании запрещено принимать грузовые посылки в которых есть любые модели смартфонов Vivo.

Hong Kong Airlines в настоящее время единственная авиакомпания, которая запретила перевозку смартфонов Vivo, но если примеру перевозчика последуют другие авиакомпании, то это может нанести серьезный ущерб имиджу бренда.

Напомним, в 2017 году разгорелся нешуточный шум вокруг Samsung Galaxy Note7, аккумуляторы которых загорались без видимых на то причин. Компании пришлось отозвать все смартфоны, что вылилось в огромные убытки. С того момента компания ужесточила требования к качеству и пообещала, что подобная ситуация не повторится.

Vivo пока не сделала официального заявления по этому поводу. Результаты расследования обещают представить средствам массовой информации.