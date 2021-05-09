Все дело в гравитации. Молекулы газа, составляющие атмосферу, имеют массу. А значит гравитация Земли притягивает эти газы вниз. Проще говоря, гравитации Земли достаточно, чтобы удержать атмосферу и не позволить ей испариться в космическое пространство. Кроме этого, защита обеспечивает мощное магнитное поле планеты, которое не дает атмосфере "выветриться" под действием солнечного ветра.

Интересно Лишь одна страна выбрасывает парниковых газов больше, чем все другие развитые государства вместе

Атмосфера давит на каждый квадратный сантиметр человеческого тела с силой, почти эквивалентной 1 килограмму. Мы этого не ощущаем, ведь это давление уравновешивается внутренним давлением тела человека.



Тонкий слой атмосферы Земли / Фото NASA Goddard Space Flight Center

Однако все же планета постепенно теряет атмосферу. Это происходит вследствие процесса, который называется "планетарный ветер".