Все дело в гравитации. Молекулы газа, составляющие атмосферу, имеют массу. А значит гравитация Земли притягивает эти газы вниз. Проще говоря, гравитации Земли достаточно, чтобы удержать атмосферу и не позволить ей испариться в космическое пространство. Кроме этого, защита обеспечивает мощное магнитное поле планеты, которое не дает атмосфере "выветриться" под действием солнечного ветра.
Интересно Лишь одна страна выбрасывает парниковых газов больше, чем все другие развитые государства вместе
Тонкий слой атмосферы Земли / Фото NASA Goddard Space Flight Center
Однако все же планета постепенно теряет атмосферу. Это происходит вследствие процесса, который называется "планетарный ветер".
Что такое "планетарный ветер"?
Это процесс потери атмосферой газов. На Земле это происходит в верхних слоях атмосферы, где у большинства газов молекулярная масса меньше. При нагревании Солнцем, молекулы начинают двигаться быстрее. Когда скорость достигает 11,2 километра в секунду, молекулы покидают гравитационное поле Земли. В основном это водород и гелий.