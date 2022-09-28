Под запрет попали такие программы экосистемы, как "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Play" и "VK Админ". Также были удалены "Почта Mail.ru" и доска объявлений "Юла".

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Почему Apple это сделала

Как стало известно The Verge, все программы были удалены из App Store из-за британских санкций, которых Apple намерена придерживаться.

Представитель компании Адам Дема сообщил, что приложения VK распространяются компанией, в которой большинство управленцев и владельцев попали под санкции правительства Великобритании. Поэтому аккаунт разработчика был закрыт, а приложения удалены из магазина по всему миру.

Ранее загруженные программы останутся на устройствах, и пользователи смогут продолжать ими пользоваться, но теперь у них возможны проблемы с оповещениями и платежами.

Напомним, программы холдинга VK исчезли из App Store 26 сентября. Ранее в этот же день Великобритания в ответ на фиктивные "референдумы" ввела санкции против 23 руководителей Газпромбанка, входящего вместе с "Газпром-медиа" (владельцем VK) в холдинг "Газпром". В то же время глава VK владимир кириенко, близкий к путину, находится под санкциями США еще с февраля 2022 года.

Минцифры России взялось за собственное расследование причин удаления.