Причиной остановки производства называют низкие продажи. Доля iPhone 12 mini составила всего 5 процентов от общих продаж линейки iPhone 12 в США за январь 2021 года.

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Что известно

Еще ранее аналитик Уильям Янг заявил, что слабый спрос на iPhone 12 mini может заставить Apple прекратить производство устройств во втором квартале 2021 года.

В то время как в марте 2021 года источники Nikkei сообщали, что Apple сократит запланированное производство этой модели на 70 процентов в первой половине 2021 года.

iPhone 12 mini – на шестом месте по объему выручки на мировом рынке смартфонов. Однако он не вошел в первую десятку по объему продаж.



Рейтинг продаж смартфонов в первом квартале / Инфографика Counterpoint

По прогнозу, Apple представит новую серию с еще не анонсированным названием осенью 2021 года. Внутри будет процессор A15 и поддержка 5G. Всего ожидают три версии устройств – без mini.