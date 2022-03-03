По всей Украине могут наблюдаться перебои в работе Google-сервисов: что произошло
Источник:Последний Блокпост
Волонтерский центр "Последний Блокпост" сообщает о перебоях в работе Google-сервисов. Проблемы могут возникать не только на странице поиска, но и на YouTube.
Пользователи также сообщили о проблемах с сервисом Google Переводчик. При попытке перевести текст система может выдавать ошибку.
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Что произошло
Сообщается, что сбой совершается на стороне самой компании.Обратите внимание! Речь не идет о проблемах с Интернетом в Украине.
Судя по данным сервиса DownDetector, пострадала только Украина. В других регионах планеты количество жалоб не превышает привычный показатель, характерный для случаев, когда сбоев на самом деле нет, а проблема возникает на стороне пользователя.
Сбой в Google наблюдался в Украине / Скриншот 24 канала
Вероятно, причина кроется в каких-то изменениях, которые компания вносит в сервисы именно для украинских пользователей. Например, недавно компания выключила в сервисе карт две функции, отображающие данные о скоплении людей в реальном времени и демонстрации живого трафика, чтобы помешать оккупантам выявлять цели для атак.