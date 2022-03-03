Пользователи также сообщили о проблемах с сервисом Google Переводчик. При попытке перевести текст система может выдавать ошибку.

Интересно Интернет от "Укртелекома" работает медленно из-за повреждений

Что произошло

Сообщается, что сбой совершается на стороне самой компании.

Обратите внимание! Речь не идет о проблемах с Интернетом в Украине.

Судя по данным сервиса DownDetector, пострадала только Украина. В других регионах планеты количество жалоб не превышает привычный показатель, характерный для случаев, когда сбоев на самом деле нет, а проблема возникает на стороне пользователя.



Сбой в Google наблюдался в Украине / Скриншот 24 канала