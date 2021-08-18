Следом за Apple: Google избавит Pixel 6 важного элемента комплектации

После того, как Apple приняла решение отказаться от зарядных устройств, другие производители восприняли это, как зеленый свет, который позволил им пойти тем же путем. Теперь к ним присоединилась Google, которая объявила, что Pixel 5A станет последним устройством серии, что поставляется с зарядкой в комплекте. Поэтому Pixel 6 и 6 Pro, запуск которых ожидается осенью, лишатся комплектной зарядки.

Почему Google отказывается от зарядки в комплекте

Google заявляет, что у большинства пользователей уже есть блок питания с разъемом USB Type-C, поэтому она не видит необходимости включать его в комплект поставки своих смартфонов. Такое решение может показаться несколько непонятным, на первый взгляд, однако оно положительно повлияет на экологию и поможет производителям.

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Ранее Apple и Samsung приводили такие же аргументы, когда сообщали об отказе от комплектных зарядок. Сейчас такое решение активно оправдывают заботой об экологии, поскольку это тренд. Однако на самом деле на первом месте здесь экономический интерес.

Почему же производители отказываются от оригинальных зарядок?

Дело в том, что это экономия на логистике. Если в коробку не нужно дополнительно класть блок питания, то ее размеры становятся намного меньше. При перевозке коробок в грузовом отсеке самолета поместится больше устройств. И это значит, что за один раз можно доставить большее количество смартфонов.

В общем можно выделить несколько причин отказа производителей от комплекта зарядок:

Финансовая – производители существенно экономят, поскольку не производят зарядку для каждого изготовленного смартфона. Логистические расходы также уменьшаются, а это важный фактор.

– производители существенно экономят, поскольку не производят зарядку для каждого изготовленного смартфона. Логистические расходы также уменьшаются, а это важный фактор. Репутационная – Apple в свое время практически санкционировала отказ от зарядок. Если бы это сделала любая другая компания, это восприняли бы как проявление жадности, однако Apple запустила тренд завязанный на заботе об экологии. И теперь отказ от комплектной зарядки является лишней причиной еще раз похвалить себя за заботу об экологии.

– Apple в свое время практически санкционировала отказ от зарядок. Если бы это сделала любая другая компания, это восприняли бы как проявление жадности, однако Apple запустила тренд завязанный на заботе об экологии. И теперь отказ от комплектной зарядки является лишней причиной еще раз похвалить себя за заботу об экологии. Экологическая – вопрос заботы об экологии не только тренд, который позволяет компаниям добавить себе несколько "звездочек", но и действительно серьезная проблема, которую нужно решать и здесь каждый шаг, даже самый маленький, действительно важен.

Отказ от зарядки действительно помогает экологии

На самом деле такой шаг точно повлияет на экологию положительно. Вряд ли это будет иметь очень значительное и сразу ощутимое влияние, но это точно поможет экологии в будущем, ведь блоков питания будет производиться меньше и они не будут засорять планету.

У пользователей достаточно зарядок дома

Многие пользователи мобильных устройств дома имеют универсальный адаптер с USB Туре-C разъемом. Иногда таких адаптеров два, а то и больше. Со временем их даже некуда девать. Однако, если такого адаптера дома нет, купить его не проблема. Можно даже выбрать один с разъемами сразу для нескольких устройств, если есть необходимость. Поэтому на обычного пользователя такое решение мало повлияет.



Отказ от зарядок полезен для экологии и для производителей / Фото Unsplash Solen Feyissa

Напомним, что первой от зарядного устройства в комплекте смартфонов отказалась Apple, за что была высмеяна конкурентами. Однако, позже многие из них последовали примеру "яблочной" компании.