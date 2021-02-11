После прихода к власти Джо Байдена эксперты прогнозировали, что произойдет некоторое смягчение в отношениях между Китаем и США. Похоже, эти прогнозы не оправдаются. Ведь по слухам, администрация Байдена уже готовит новые санкции против технокомпаний из Китая.

Напомним, китайские технологические компании сильно пострадали из-за политики бывшего президента США Дональда Трампа. Больше всего, пожалуй, досталось Huawei, продукты которой остались без сервисов Google и фирменных процессоров.

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Однако, эксперты предполагали, что Байден, как минимум оставит ситуацию без изменений, а возможно даже ослабит некоторые санкции.

Что известно о новых санкциях

Однако, прогнозы не оправдались. Как сообщают источники, администрация Байдена готовит "новые адресные санкции" в отношении экспорта некоторых важных технологий в Китай. Это произошло перед первым звонком Джо Байдена председателю КНР Си Цзиньпину.

Конечно, после такого шага не стоит ожидать, что США пойдут на отмену китайских торговых тарифов, введенных администрацией Трампа. По крайней мере ситуация не изменится до тех пор, пока не проведут тщательное обсуждение с союзниками.

Мы сохраняем эти санкции, потому что не собираемся действовать поспешно. Основная критика президентом Байденом стратегии Трампа заключалась не в том, что он недостаточно жестко критиковал Китай в торговле, а в том, что он делал это в одиночку, одновременно борясь с нашими союзниками,

– заявил представитель администрации Байдена.

Также есть информация, что стратегия Байдена пролегает в сотрудничестве с республиканцами для увеличения государственных инвестиций в технологические сектора, которые имеют решающее значение для экономического превосходства США.