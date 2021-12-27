По космосу блуждают миллиарды невидимых планет: новое исследование астрономов

Судя по новым данным, по всему Молочному пути разбросаны, вероятно, миллиарды неоткрытых планет, которые не привязаны гравитационно ни к одной из звезд. Ученые не ожидали, что это явление настолько массовое. На этом фоне крупные астероиды уже не самая большая потенциальная проблема космической обороны Земли.

На расстоянии 420 световых лет от Земли международная команда астрономов обнаружила рекордное количество планет (около сотни) свободно летящих по космическому пространству. О существовании таких планет ученые узнали около 20 лет назад, но их происхождение до сих пор остается тайной.

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Происхождение "невидимых" планет

Наука пока не знает точно, были ли они рождены в межзвездном пространстве или сформировались вокруг звезд, как другие планеты, а потом по каким-то причинам потеряли гравитационную связь со своими звездами и отправились в путешествие.

Обнаруженных блуждающих планет мало, что затрудняет их изучение. Команда астрономов из Испании, Франции и Японии скомпилировала 100 ТБ данных за 20 лет, включая новейшие наблюдения лучших инфракрасных и оптических телескопов мира. Объектом исследований ученых было молодое звездное скопление OB-ассоциация Скорпиона – Центавра. Исключив фоновые звезды и галактики, они составили каталог из 70-170 планет-бродяг (в зависимости от критериев отбора). Это почти вдвое больше количества планет без материнских звезд, которые были известны до сих пор.

Мы измеряли мельчайшие движения, цвета и светимости десятков миллионов источников в обширной области неба. Эти измерения позволили нам точно идентифицировать самые заметные объекты в регионе, планеты-сироты,

– рассказала Нурия Мире-Руа, астроном из Астрофизической лаборатории в Бордо.

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Слишком большое расстояние – около 420 световых лет – не позволило установить точную массу этих планет. Однако, находка подтверждает гипотезу о том, что планеты-сироты широко распространены в Млечном Пути, и, возможно, превосходят по количеству обычные планеты, вращающиеся вокруг звезд.