На расстоянии 420 световых лет от Земли международная команда астрономов обнаружила рекордное количество планет (около сотни) свободно летящих по космическому пространству. О существовании таких планет ученые узнали около 20 лет назад, но их происхождение до сих пор остается тайной.

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Происхождение "невидимых" планет

Наука пока не знает точно, были ли они рождены в межзвездном пространстве или сформировались вокруг звезд, как другие планеты, а потом по каким-то причинам потеряли гравитационную связь со своими звездами и отправились в путешествие.

Обнаруженных блуждающих планет мало, что затрудняет их изучение. Команда астрономов из Испании, Франции и Японии скомпилировала 100 ТБ данных за 20 лет, включая новейшие наблюдения лучших инфракрасных и оптических телескопов мира. Объектом исследований ученых было молодое звездное скопление OB-ассоциация Скорпиона – Центавра. Исключив фоновые звезды и галактики, они составили каталог из 70-170 планет-бродяг (в зависимости от критериев отбора). Это почти вдвое больше количества планет без материнских звезд, которые были известны до сих пор.

Мы измеряли мельчайшие движения, цвета и светимости десятков миллионов источников в обширной области неба. Эти измерения позволили нам точно идентифицировать самые заметные объекты в регионе, планеты-сироты,

– рассказала Нурия Мире-Руа, астроном из Астрофизической лаборатории в Бордо.

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Слишком большое расстояние – около 420 световых лет – не позволило установить точную массу этих планет. Однако, находка подтверждает гипотезу о том, что планеты-сироты широко распространены в Млечном Пути, и, возможно, превосходят по количеству обычные планеты, вращающиеся вокруг звезд.