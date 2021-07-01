На картах Солнечной системы создается впечатление, что орбиты Нептуна и Плутона пересекают друг друга, а в учебниках даже говорится, что Плутон пересек орбиту Нептуна в феврале 1999 года. Создается впечатление, что они рано или поздно столкнутся. Но это не так.

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Орбиты Нептуна и Плутона / Фото Wikipedia

1. Оптическая иллюзия

Изображение орбит Плутона и Нептуна часто сопровождаются оптической иллюзией, будто они пересекаются в двух местах. Да, действительно, Плутон в ближайшей точке своей орбиты находится к Солнцу ближе, чем Нептун. Но такие проекции не учитывают наклон орбиты и расстояние между орбитами в условных точках пересечения, ведь мы смотрим на них сверху.



Расстояние между орбитами / Скриншот с компьютерного планетария Universe Sandbox

На скриншоте, на котором орбита Нептуна ориентирована на наблюдателя ребром, видно, что расстояние между орбитами в условных точках пересечения довольно большое.

2. Орбитальный резонанс

Это вторая причина, почему планета и карликовая планета никогда не столкнутся, ведь они находятся в орбитальном резонансе 3:2.

Что такое орбитальный резонанс? Это ситуация, при которой орбитальные периоды нескольких тел соотносятся как небольшие натуральные числа. В результате орбиты таких тел стабилизируются.

Орбитальный резонанс 3:2 означает, что на каждые 3 оборота Нептуна вокруг Солнца приходится 2 оборота Плутона. Каждая планета ускоряется или замедляется по мере приближения другой, что не позволяет им приближаться друг к другу ближе чем на 2 миллиарда 600 миллионов километров.