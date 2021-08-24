Проблема расположения ветряков в океане – это дороговизна. Согласно расчетам, морская ветроэнергетика стоит более 120 долларов за мегаватт-час. Уголь, например, стоит почти 73 доллара. А мегаватт-час, произведенный с помощью солнечной энергетики, будет стоить почти 33 доллара. Цель MingYang Smart Energy – опустить цену на ветроэнергетику, построив гигантские ветряки.

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Гигантская ветровая электростанция MySE 16.0-242: смотреть видео онлайн

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Китайская компания MingYang Smart Energy анонсировала морской ветряк MySE 16.0-242. Заявленные показатели разительные:

Высота конструкции будет достигать 242 метров.

Ветрогенератор будет иметь мощность 16 мегаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 20 тысяч домов.

Срок работы – около 25 лет.

Длина лопастей – 118 метров.

Лопасти охватят площадь около 46 тысяч квадратных метров, что равняется почти шести футбольным стадионам.

Ветряной монстр будет производить около 80 гигаватт-часов в год. Кстати, это на 45% больше, чем предыдущая версия ветрогенератора компании MingYang Smart Energy, которая имеет название MySE 11.0-203. Поэтому это яркий пример того, что увеличение размеров ветряков значительно увеличивает и количество вырабатываемой энергии.

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В компании считают, что общим результатом ввода в эксплуатацию MySE 16.0-242 станет уменьшение цены на энергию, производимую ветряными мельницами. В компании концентрируются именно на энергии ветра, ведь она восполняет пробелы, недоступные солнечной энергии.

Именно масштабирования отрасли с помощью громадный ветровых турбин станет ключевой причиной снижения цены на такую энергию на 37 – 49 процентов к 2050 году.

Прототип великана построят в 2022 году. В 2023 он начнет вырабатывать энергию. А с началом 2024 года планируется начать коммерческое производство электроэнергии с помощью MySE 16.0-242.

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