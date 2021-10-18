Плохие новости о MIUI 13: новая оболочка Xiaomi построена на Android 11

Пока производители смартфонов стараются как можно быстрее обновить свои устройства до новой версии Android, чтобы удовлетворить желания пользователей, Xiaomi, похоже, решила, что ей и так хорошо. Стало известно, что MIUI 13 будет построена на уже устаревшем Android 11. Однако будут исключения.

Информация от китайского инсайдера гласит, что в этом году не следует ожидать ни одного смартфона с MIUI 13 из коробки. Сама же оболочка будет анонсирована уже осенью.

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Когда ждать MIUI 13

Летом представитель Xiaomi сообщил, что MIUI 13 выйдет ближе к концу 2021 года. Релиз решили отложить, чтобы лучше проработать систему после шквала критики от пользователей, которые столкнулись с багами в 12 версии оболочки. Компания тогда заявила, что не успевает довести систему до того вида, в котором желает ее видеть. Последние данные показывают, что анонс стоит ожидать в ноябре. О дате начала обновлений еще ничего неизвестно.

Закрытое бета-тестирование якобы начнется в конце года – судя по всему, сразу после премьеры. Обычно для него выделяют не менее месяца, после чего идет открытый бета-тест и только тогда появляется финальная версия.

Поэтому можно с уверенностью говорить, что смартфоны с MIUI 13 из коробки появятся только в следующем году. Не исключено, что даже Xiaomi 12 выйдет с MIUI 12.5 Enhanced, а уже потом одним из первых получит обновление до MIUI 13.

Кроме того:

Китайский инсайдер советует уменьшить ожидания относительно новой версии оболочки, ведь она будет очень похожа на нынешние версии 12 и 12.5 Enhanced.

Изменения будут в основном заметны в визуальной части фирменных приложений.

Версий будет две: одна построена на новом Android 12, другая – на базе Android 11.

Это означает, что не все пользователи получат новый Android . Касается это в первую очередь смартфонов, выпущенных два и более года назад.

. Касается это в первую очередь смартфонов, выпущенных два и более года назад. Если это правда, то вариант на базе Android 11 не получит новых функций, которые в этом году добавила Google в свою операционную систему. Такая система сможет получить разве обновленный дизайн.