Плюс одна фобия: в Британии нашли многоножку размером с автомобиль

В британском Нортумберленде нашли весьма интересную окаменелость – огромную многоножку рода Артроплевра (Arthropleura). Как говорят специалисты, при жизни она могла достигать размера автомобиля.

Окаменелость отыскали в расколотой скале. Известно, что это лишь фрагмент вымершего сегодня существа. В камне сохранилось лишь 75 сантиметров ее тела, однако, судя по пропорциям, говорят палеонтологи, она была значительно длиннее.

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Насколько большой была многоножка

По соотношению частей тела можно сделать вывод, что полный размер существа мог достигать 2,7 метра. Ученые не могут объяснить, как она выросла такой большой.

Многоножка Arthropleura / Фото Journal of the Geological Society

Для насекомых и других живых существ, у которых вместо развитых легких есть лишь примитивная дыхательная система, существуетВ древние времена его количество было значительно выше нынешнего 21 процента – этим объясняются гигантские ископаемые останки.

Однако многоножка Arthropleura жила 326 миллионов лет назад, когда кислорода в воздухе было 23 процента – чуть больше нынешнего значения. Это означает, что в случае артроплевры размеры тела не зависят напрямую от газообмена и концентрации кислорода. Но что же тогда стало залогом ее роста?

Единственная версия, которую сейчас выдвигают палеонтологи – особая диета.

Существо жило в болотистой местности, где было вдоволь растительной биомассы, включая калорийные орехи и семена – впрочем, и этого мало для таких размеров.

Вероятно, многоножка в свое время была очень эффективным хищником и мало кто мог противостоять ей, закованной в крепкий панцирь.

Окаменелость многоножки Arthropleura / Фото Journal of the Geological Society

Если говорить о панцирь, то он же и больше всего мешает ученым в изучении Arthropleura – после смерти панцирь многоножки разваливается на части, и останки не сохраняются. Есть версия, что найденная окаменелость является на самом деле сброшенным во время линьки старым панцирем, а в реальности многоножка могла вырасти еще большей.

Как бы там ни было, а сегмент головы древнего монстра до сих пор не найден, а потому сложно сказать, чем питалась многоножка и какой образ жизни вела.