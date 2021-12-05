На пляже в Италии обнаружили жуткий скелет: как он там оказался

Смерть человека – это ужасная трагедия. Особенно, если это конец жизни в результате беспощадной катастрофы. Именно так и произошло в 79 году нашей эры, когда началось катастрофическое извержение вулкана Везувий. Жертв того события до сих пор находят у подножия вулкана.

Конечно, большинство знает, что Помпеи были разрушены во время извержения Везувия. Но это далеко не единственный населенный пункт, жители которого пострадали во время катастрофы. Геркуланум – городок к западу от вулкана, который был тогдашним курортом. Везувий похоронил его под тоннами пепла и пемзы, а свидетельства этих ужасов мы находим до сих пор.

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Обнаруженный скелет жертвы извержения / Фото Archaeological Park of Herculaneum

Подробнее о жуткой находке

Жертв катастрофы, которой почти 2 тысячи лет, находят до сих пор. Так происходит из-за того, что под толстой прослойкой вулканического пепла, пемзы и пирокластического материала костные ткани карбонизировались. Но мягкие ткани и внутренние органы фактически испарились из-за высоких температур. Именно поэтому мы находим кости, а не что-то вроде мумифицированных тел.

Скелеты находят регулярно. Но теперь ученые решили исследовать не сам город Геркуланум, а его окрестности. Там, прямо на пляже недалеко от древнего города, и нашли скелет мужчины, которому было 40 – 45 лет на момент смерти. Интересно, что вместе с мужчиной нашли остатки сумки из ткани и деревянный ящик с металлическими предметами, кусочками ткани и вероятными следами золотой отделки.



Жертва извержения Везувия / Фото Archaeological Park of Herculaneum

Как скелет оказался на пляже

Ученые пока не уверены, как именно скелет попал на пляж. Но вероятнее всего, его туда принес пирокластический поток. Об этом свидетельствует то, что скелет сильно разбит и расположен прямо в этом потоке, а также другие вещи, которые поток принес вместе с телом.

Кстати, хотя это и звучит цинично, но извержение Везувия пошло на пользу истории, ведь мы постоянно находим что-то новое на месте катастрофы: