Слизевик Physarum polycephalum внешне похож на плесень. Так похож, что долгое время его ею и считали. Но со временем слизевики завоевали своеобразную независимость – их больше не считали плесенью и забрали из царства грибов. Теперь у них есть своя таксономическая группа Amoebozo, которая принадлежит к мегагруппе эукариотов Unikonta. Поэтому да, существуют не только растения, животные и грибы.

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Physarum polycephalum вже на МКС / Фото Phys.org

Как слизевик попал на МКС

Physarum polycephalum – ни животное, ни растение, ни гриб. Слизь состоит из одной клетки и многих ядер. А еще у существа есть около 720 статей.

Уникальный слизевик не имеет мозгов, но способен к "принятию" простых решений и имеет примитивную память. Одноклеточное существо растет и движется.

Поэтому не удивительно, что именно этот слизевик идеально подходит для оригинального школьного эксперимента, который достиг высоты Международной космической станции.

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Орбитальный школьный эксперимент

Если оторвать от Physarum polycephalum кусочек, то из него вырастет новый Physarum polycephalum. Ученые так и сделали. Несколько таких "кусочков" отправили на МКС вместе с космическим кораблем Cygnus CRS NG-16, который состыковался со станцией 12 августа 2021 года.

Теперь на МКС одного слизевика будут откармливать хлопьями, а другой будет голодать. Ученые хотят увидеть, что будут делать оба представителя Physarum в условиях невесомости. Куда они будут двигаться? Как они будут расти? В каком направлении они будут расти, когда нет "низа" и "верха"?

В то же время на Земле, в тысячах французских школ проведут идентичный эксперимент. Ученики получат "кусочки" все того же самого Physarum polycephalum, частицы которого отправились в космос.

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Практически одновременно 350 тысяч школьников и астронавты Международной космической станции начнут наблюдение за организмами. Одни будут есть вволю, другие будут получать меньше еды.

Эксперимент имеет целью популяризировать науку среди школьников. От него не ожидают больших научных открытий. Но ученые надеются, что наблюдения за различными подходами адаптации слизняка в космосе и на Земле помогут ответить на некоторые важные вопросы образования жизни.

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