Корпорация Sony анонсировала гарнитуру виртуальной реальности нового поколения, предназначенную для PlayStation 5. Формальный Анонс: Sony не показала гарнитуру, не назвала ее цену и не сообщила дату начала продаж.

Как видите, информации о новой гарнитуре пока не много. Ранее в сети уже ходили слухи о том, что PlayStation VR для PS5 уже готовится.

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Вот что теперь известно о преемнике PlayStation VR:

Игрокам стоит ждать резкий скачок в интерактивности, эффекте присутствия и производительности.

Гарнитура подключается к консоли одним кабелем.

В комплекте с ней идет особо эргономичный контроллер, обладающий некоторыми возможностями DualShock.

Гарнитура будет выпущена не ранее 2022 года.

Сейчас разработчики-партнеры Sony только начинают работать над играми, предназначенными для новой гарнитуры. Ближе к запуску Sony подробнее расскажет о гарнитуре и ее особенности.

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