PlayStation 5 получит VR-гарнитуру нового поколения
Корпорация Sony анонсировала гарнитуру виртуальной реальности нового поколения, предназначенную для PlayStation 5. Формальный Анонс: Sony не показала гарнитуру, не назвала ее цену и не сообщила дату начала продаж.
Источник:PlayStation
Как видите, информации о новой гарнитуре пока не много. Ранее в сети уже ходили слухи о том, что PlayStation VR для PS5 уже готовится.
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Вот что теперь известно о преемнике PlayStation VR:
- Игрокам стоит ждать резкий скачок в интерактивности, эффекте присутствия и производительности.
- Гарнитура подключается к консоли одним кабелем.
- В комплекте с ней идет особо эргономичный контроллер, обладающий некоторыми возможностями DualShock.
- Гарнитура будет выпущена не ранее 2022 года.
Сейчас разработчики-партнеры Sony только начинают работать над играми, предназначенными для новой гарнитуры. Ближе к запуску Sony подробнее расскажет о гарнитуре и ее особенности.
Стоимость аксессуаров для PlayStation 5 в Украине
Попутно напомним официальные цены на другие аксессуары PlayStation 5.
- Беспроводной контроллер DualSense – 2 099 гривен;
- Гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоприводящими микрофонами – 2 999 гривен;
- HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов – 1 799 гривен;
- Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговым сервисам – 899 гривен;
- Зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense – 899 гривен.
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