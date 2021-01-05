Продажи новой игровой консоли PlayStation 5 за первые шесть недель после выпуска приставки почти в два раза превысили продажи Xbox Series X и Xbox Series S за тот же период.

С момента старта продаж на глобальном рынке PlayStation 5 разошлась тиражом в количестве 4 192 807 штук. Об этом пишет портал VGChartz.

Интересно В WhatsApp новый рекорд по количеству звонков в канун Нового года

Что известно

Японская игровая приставка сегодня заняла долю 46,9 процента. Главный конкурент PlayStation 5 – Xbox Series X. Он за те же шесть недель продался тиражом в 2 242 928 штук за обе версии Xbox Series X Series и S вместе. Почти в два раза меньше PS5. В итоге доля рынка Xbox Series X и Series S – лишь 25,1 процента. Это меньше, чем доля Nintendo Switch.

Сравнение продаж консолей / Фото VGChartz

Продажи Nintendo Switch балансируют между PS5 и XSX и XSS, но находятся ближе к новинкам Microsoft: 2 497 355 штук, реализованных за первые шесть недель, что эквивалентно доле рынка в 28 процентов. Как отмечает источник, Nintendo Switch достигла нынешнего уровня продаж PlayStation 5 лишь через 19 недель с момента запуска.

Напомним, запуск консолей Xbox Series X и Xbox Series S получился не совсем удачным. Практически сразу в сети начали появляться жалобы на проблемы с консолями, из-за которых порой совершенно невозможно было использовать устройство.

У некоторых пользователей консоль просто не включалась, у кого-то не работал дисковод, а у некоторых консоль аварийно завершала работу сразу после запуска игры.