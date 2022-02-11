PlayStation 5 наконец-то на украинском: Sony выпустила обновление для своих консолей

Японская корпорация Sony начала распространять тестовое обновление для консолей PlayStation 5. Среди прочего в списке изменений отмечено появление украинского языка.

Пока это только бета-тест, который должен завершиться ближе к концу 2022 года. Такой значительный термин объясняется тем, что помимо нового языка интерфейса компания добавила еще немало функций, требующих проверки.

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Что известно

Обновление Beta 3.0-05.00.00 будет касаться не только PS5, но предыдущего поколения, PS4.

Теперь для Украины обновление недоступно – его будут испытывать пользователи из США, Канады и некоторых стран Европы.

– его будут испытывать пользователи из США, Канады и некоторых стран Европы. Однако владельцы PS5 обнаружили способ украинизировать свою консоль. Для этого необходимо создать "британскую" учетную запись, пишет издание "Буквы".

Пункт в списке изменений сообщает: "Мы добавили поддержку украинского языка" / Скриншот 24 канала

Пользователи, которые смогли получить доступ к тестированию, уже публикуют первые скриншоты с украинским интерфейсом: