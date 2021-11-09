Плавала 200 миллионов лет назад: в Китае нашли древнейшую окаменелость рыбы в мире

Палеонтологи обнаружили удивительную находку в китайской провинции Юньнань – исследователи нашли три окаменелости костных рыб. По словам ученых, находка перевернула представления об эволюции рода.

Рыбы рода Peltoperleidus из Китая в настоящее время являются старейшими найденными на планете.

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Данные маленькие костные рыбы ранее встречались только в Европе.

Что известно о роде

Это – группа древних костных рыб, остатки которых находили только на территории Швейцарии и Италии. Этот род жил во время



Предыдущие окаменелости находили только на территории Швейцарии и Италии, но они оказались на 2 миллиона лет моложе. Это – группа древних костных рыб, остатки которых находили только на территории Швейцарии и Италии. Этот род жил во время среднего триаса – эпохи, когда появились морские рептилии, беспозвоночные, моллюски и рыбы в современном виде.Предыдущие окаменелости находили только на территории Швейцарии и Италии, но они оказались на 2 миллиона лет моложе.

Костная рыба жила 200 миллионов лет назад / Фото peerj

Китайский Peltoperleidus имеет длину менее 3 сантиметров и имеет острые зубы. Рот у этой рыбы широкий – нижняя челюсть позволяла открывать рот так, чтобы захватить меньшую добычу. Также род имеет специфический и сложный рисунок чешуи.

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По словам исследователей, хоть эти рыбки действительно крошечные, они имеют огромную роль в истории. Виды костных рыб существуют и ныне, поэтому окаменелости даже маленьких экземпляров могут пролить свет на эволюцию современных видов.

Удивительная окаменелость старше предыдущих образцов / Фото peerj

Рыба имела специфическую чешую / Фото peerj

Как выглядела рыба 200 миллионов лет назад​ / Фото peerj