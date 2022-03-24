Платите ракушками: российские карты "Мир" больше не добавляются в Apple Pay

Российские технологические СМИ массово сообщают об отключении карт платежной системы "Мир" от Apple Pay. Добавленные ранее пока работают, однако новые добавить уже нельзя.

Карты платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные подсанкционными банками оккупанта, перестали работать в сервисе Apple Pay еще в первые дни широкомасштабного вторжения России в Украину. Компания Apple была одной из первых, кто объявил о выходе с рынка рашистов. 24 канал выяснил детали.

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Россия без "Мира"

К этому моменту карты российской платежной системы "Мир" добавлялись без проблем.

Однако теперь редакции разных изданий одно за другим пытаются выполнить эту операцию, чтобы проверить правдивость информации, но сталкиваются с одинаковой проблемой.

Карточки "Мир" теперь не добавляются в Apple Pay / Скриншот iXBT

Судя по всему, у местных пользователей остаются такие варианты как Mir Pay, SberPay и Samsung Pay.

И если последняя с некоторой вероятностью еще может заблокировать эту возможность, то Mir Pay и SberPay – сервисы российского происхождения.

Что интересно, 16 марта компания Apple уверяла, что не собирается вводить никаких ограничений на использование карт "Мир" и даже обвинила российские банки в проблемах с транзакциями через эту платежную систему. Но в итоге сама же и запретила добавлять эти карты в Wallet.

Пояснений от Apple пока нет, но поскольку представители платежной системы "Мир", комментируя эту ситуацию, не сообщили, что причастны к отключению, можно заключить, что это дело рук именно Apple.

6 марта Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России: уже выпущенные в России карты продолжат функционировать в стране, но они не работают в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay, Google Play и Samsung Pay.