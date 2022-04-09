Платформа для создания подкастов Anchor уходит из России

Рынок России продолжает пустеть. Недавно оккупанты остались без техники Acer, программ EPAM, продукции Intel и сотен других продуктов от десятков трендов. Теперь работу прекратит и Anchor.

Последние несколько лет подкасты стали настоящим хитом по всему миру. Не обошли стороной и Россию, где свои проекты ведут знаменитости, издания, новостные агентства, блоггеры, обозреватели и обычные люди. Многие из них, вероятно, пользовались сервисом Anchor, позволяющим записывать и удобно редактировать аудио, упорядочивать по эпизодам подкастов, публиковать на платформах и монетизировать содержимое, собирая взносы слушателей и многое другое.

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Что известно

Сегодня Anchor принадлежит Spotify, остановившему работу в стране.

О выходе с рынка музыкальный сервис объявил еще в марте, однако окончательное прекращение работы с рашистами состоится 11 апреля.

Компания отправила пользователям письмо о прекращении работы, где была сказана аналогичная дата: 11 апреля 2022 года.

До этого времени подкасты можно самостоятельно перенести на другие платформы.

Сообщается, что аккаунты удалять не будут, но пользователи потеряют к ним доступ.

Spotify купил Anchor в 2019 году вместе с другим сервисом подкастов Gimlet Media. Суммы сделок тогда не раскрыли, однако ходили слухи, что только за вторую компанию отдали не менее 200 миллионов долларов. За несколько дней до того Spotify публиковали финансовый отчет, в котором говорилось о готовности потратить на подкастинг 400-500 миллионов долларов.