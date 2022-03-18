Руководитель платформы, позволяющей создателям контента получать пожертвования от своих подписчиков, выбрал другую позицию, которая отличается от точки зрения сотен компаний, которые уже ушли с рынка оккупанта. Он решил продолжить работу в России, где имеет тысячи пользователей.

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Что известно

Свои мысли Конте высказал подкасту о технологиях "Мертвый кот".

Конте заявил, что не хочет наказывать создателей за "политическое решение, в котором они не имеют права голоса".

Решение продолжать работать в России при этом для компании не было спорным, ведь Patreon "имеет глубоко укоренившуюся культуру приоритетов создателей".

Я не думаю, что отдельные создатели должны платить за проступки своего авторитарного лидера. Я не хочу сбрасывать это на творческих людей. Они могут не соглашаться с войной, и я не хочу наказывать их за географическое расположение,

– заявляет CEO Patreon.

При этом предприниматель говорит, что эта позиция, по его мнению, является более символичной, чем практичной.

Большинство банков США, а также Visa и Mastercard, больше не предлагают услуги в России, поэтому вполне вероятно, что многие создатели на платформе все равно пострадали.

Вероятно, он не знает о существовании платежной системы "Мир", которая оставляет россиянам, большинство которых поддержало агрессию в сторону Украины, лазейку для обхода санкций.

В том же интервью Конте высказался против президента России Владимира Путина и сказал, что не испытывает к нему эмпатии. Он сказал, что если будет способ, которым компания может наказать Путина, то она это сделает. Он добавил, что компания также сделала все возможное, чтобы поддержать Украину, "отказавшись от платы за услуги создателей в стране". Вероятно, речь об отмене комиссии, которую сервис забирает себе.

Patreon, по данным CEO, работает с тысячами создателей в Украине. Есть ощущение, что ненадолго.