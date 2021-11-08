Пластиковый мусор можно превратить обратно в нефть: революционное открытие изменит мир

Сегодня пластиковый мусор является одной из самых масштабных экологических проблем на планете. Миллионы тонн его сегодня плавают огромными островами в океане, реках и озерах, отравляют почву и скапливаются на свалках. Американские ученые нашли выход из этой ситуации.

Всего несколько дней назад мы писали о подобном открытии. Оно позволяет переработать вредные отходы в вещество, похожее на дизельное топливо. В этом же случае речь идет фактически о возвращении пластиковых изделий к их первоначальному виду – к нефти.

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Что известно

Исследованием занималась американская компания Honeywell International.

Она объявила о создании технологии глубокой переработки пластиковых отходов с целью превращения их в сырье для производства топлива.

Детали пока не раскрывают. Вероятно, сейчас идет процесс патентования открытия.

Известно лишь то, что на выходе получают нефтяной продукт, который пригоден для использования на нефтеперерабатывающих заводах.

И уже сейчас строится первый такой завод для применения технологии. Запустят его в 2023 году.

Эта технология дает большую надежду человечеству, ведь, если верить заявлениям Honeywell International, они смогут превратить в топливо не менее 90 процентов всех отходов, которые сегодня находятся в природе в виде мусора. Особенно перспективно это выглядит на фоне энергетического кризиса, с которым столкнулись страны сегодня.

Переработка пластика для повторного использования имеет низкую рентабельность, но проблема дефицита энергии – совсем другое дело. Ради возможности получить еще один вид топлива, еще один источник энергии, крупный бизнес может не поскупиться на инвестиции. Тем лучше, что при этом еще и удастся сделать планету немного чище.