Ясность в вопросе возвращения на Землю туристов и запуске новой миссии в Международную космическую станцию внесли Axiom Space и NASA. В причинах и новых датах разбирался 24 канал.

Интересно Perseverance стал свидетелем солнечного затмения на Марсе: космическое видео

Туристы остаются в космосе

Как сообщили в Axiom Space , теперь дата отправления с МКС – 23 апреля.

NASA, Axiom Space и SpaceX согласовали план, предусматривающий отстыковку корабля с экипажем миссии Axiom 1 от МКС 23 апреля в 20:35 по времени восточного побережья США. Приводка у побережья штата Флорида ожидается 24 апреля ориентировочно в 13:46 по местному времени. Это решение было принято с учетом прогнозов погоды в районе приводки,

– сообщили в компании.

Причиной смены планов называют неблагоприятные погодные условия у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане.

Можно сказать, что туристам, среди которых бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа и три бизнесмена из США, Израиля и Канады – Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пети – повезло с погодой: они проведут лишние четыре дня на МКС абсолютно бесплатно.

Полет Crew Dragon с астронавтами NASA отложен

Поэтому отложен и запуск Crew Dragon с астронавтами NASA, которые также должны отправиться на МКС.

Теперь они смогут это сделать 26 апреля.

Отстыковка корабля Crew Dragon под названием Endeavour освободит стыковочный узел для прибытия корабля Crew Dragon по имени Freedom, на борту которого будет находиться очередная группа астронавтов для работы на станции. Ближайшая возможность запуска экипажа Crew-4 открывается 26 апреля в 04:15 по времени восточного побережья США. Дополнительные даты старта – 27 и 28 апреля,

– указало ведомство, уточнив, что специалисты NASA хотели бы, чтобы между приводом Crew Dragon с туристами и запуском Freedom прошло как минимум два дня, необходимые для анализа полетных данных с Endeavour.

Запуск корабля Freedom состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На орбиту отправятся астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представитель Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Это уже четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках программы доставки астронавтов на станцию с помощью компании SpaceX.