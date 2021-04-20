Последний iPad Pro 2020 года мало чем отличался от предшественника, чипсет A12X заменили на A12Z и добавили улучшенную камеру.

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Производительность

Это первый планшет, работающий на базе фирменного чипа M1 в паре с 16 ГБ оперативной и 2 ТБ встроенной памяти. Именно этим процессором оснащены MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Также девайс получил поддержку сети 5G. Как говорят в компании, новинка на 50% производительнее предшественника.

А если сравнивать с первым iPad, то производительность превышает 1500 раз. В общем, новый iPad Pro по заявлению Apple, является самым быстрым устройством в своей категории.

Дизайн

Новинка оснащена уникальным Liquid Retina XDR дисплеем. Как говорит производитель, такой экран обеспечивает очень реальную передачу цветов, на уровне XDR. На выбор пользователя два варианта размеров – 11 и 12,9 дюймов.



iPad Pro 2021 получил уникальный дисплей / Скриншот

Новинка получила четыре динамика и поддержку новейших игровых контроллеров. На передней панели установлена система камер TrueDepth, которая позволяет пользователям разблокировать девайс с помощью распознавания лица.

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Камера

Система включает новую 12-мегапиксельную сверхширокую камеру. Также производитель акцентировал внимание на новых функциях Center Stage. Она следит за движущимися объектами, автоматически панорамирует и изменяет масштаб, чтобы держать людей в кадре. Это особенно полезно во время видеозвонков.

Цена

11-дюймовая версия оценена в 799 долларов (22 400 гривен);

Большая 12,9-дюймовая модель стоит 1099 долларов (30 800 гривен).

Продажи обеих версий стартуют во второй половине мая.

С новыми планшетами производитель обновил и аксессуары: Apple Pencil и Smart Keyboard Folio, а также Magic Keyboard.