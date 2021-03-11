Астрономы с помощью орбитальных аппаратов смогли проследить эволюцию необычно долгого облака у горы Арсия на Марсе. Оказалось, что оно появляется рано утром каждой весны и лета уже несколько десятков лет, а к полудню полностью исчезает.

Облака из кристалликов водяного льда на Марсе не новость. Они присутствуют в атмосфере планеты в течение всего марсианского года и уже наблюдались как с орбитальных аппаратов и марсоходов, так и телескопами с Земли.

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Обычно ученые наблюдают большие облака вблизи вулканического нагорья Фарсида, и еще в 70-х годах прошлого века была выдвинута идея о том, что за их формирование отвечает рельеф местности, что было в дальнейшем подтверждено аппаратами серий "Маринер" и "Викинг". Для ученых исследование таких облаков интересно с точки зрения понимания особенностей климата и циркуляции в атмосфере Марса, в частности сезонного распределения ледяных облаков вблизи высокогорных областей планеты, их связи с пылевыми бурями и эволюции облаков течение марсианских суток.

Необычно длинное облако

В сентябре и октябре 2018 года камера VMC (Visual Monitoring Camera), установленная на борту орбитального аппарата "Марс-Экспресс", зафиксировала непривычно длинное ледяное облако, которое простирается на несколько сотен километров к западу от горы Арсия. Впоследствии оно снова наблюдалось во время весны в южной части Марса, а гора Арсия была единственным из множества вулканов Фарсида, что имел такую ​​завесу облаков в это время года. Однако составить полную картину динамики облака оказалось трудной задачей из-за ограничений по времени наблюдений и быстротечности процессов в атмосфере Марса.

Группа планетологов во главе с Хорхе Берналем из Университета Страны Басков решил проследить динамику облака у горы Арсия, которое называют AMEC (Arsia Mons Elongated Cloud, "Долгое облако горы Арсия"). Для этого ученые использовали данные из трех приборов "Марс-Экспресса", а также данные, полученные орбитальными аппаратами MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter, "Викинг-2" и "Мангальян".



Облако горы Арсия на Марсе / Фото ESA

Исследователи определили, что облако наблюдалось еще в середине 70-х годов прошлого века. Максимальные размеры AMEC составляют около 1800х150 километров, оно появляется каждое утро в течение нескольких месяцев весны и лета в южном полушарии Марса. Стоит отметить, что глобальные пылевые бури тормозят образование облака.

AMEC быстро эволюционирует в течение суток, появляясь на рассвете, на высоте около 45 километров над западным склоном вулкана, и начинает расширяться на запад со скоростью около 600 километров в час, образуя "хвост". Затем облако отделяется от горы и практически полностью исчезает к полудню, испаряясь. Ученые надеются, что полученные данные позволят улучшить существующие климатические модели Марса и, возможно, помогут предусматривать погодные условия.