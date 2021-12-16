Планетологи поняли, как на Плутоне образовались загадочные многоугольники.

Говоря о Плутоне, большинство вспоминает, что когда-то он был девятой планетой. Но гораздо меньше людей знает, что это далекое космическое тело посетил исследовательский аппарат, который сделал множество фотографий.

Пролетая мимо Плутона и Харона, автоматическая межпланетная станция NASA "Новые горизонты" сделала много фотографий. На них, в частности, видна формация Sputnik Planum, которая кое-где покрыта загадочными образованиями – многоугольниками. До сих пор ученые не были уверены в природе этих странных структур.

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Температурные аномалии под многоугольниками / Фото Sci-News

Загадочные многоугольники Плутона

Ученые провели очень сложное компьютерное моделирование, чтобы понять природу интересных образований на поверхности карликовой планеты Плутон. Оказалось, что "виновником" в образовании многоугольников является процесс сублимации льда – явление, при котором лед превращается в газ, минуя стадию жидкости.

В реалиях Плутона – это сублимация азотного льда. Это явление вызывает усиление конвекции (переноса тепла) в ледовую прослойку, что и приводит к образованию линий, которые выстраивают многоугольники.

Мы провели серию многочисленных симуляций, которые показали, что охлаждение сублимации способно усилить конвекцию, что согласуется с данными, полученными из New Horizons, включая размер многоугольников, амплитуду топографии и поверхностные скорости.

– говорят авторы публикации.

Ранее ученые уже предполагали, что образование многоугольников – следствие неравномерного нагревания или охлаждения поверхности. Но источник тепла оставался неизвестным. Теперь же благодаря компьютерной симуляции удалось узнать с высокой долей вероятности, что причина этого – именно сублимация.