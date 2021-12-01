Планетологи обнаружили регион Марса, где существовала вода

В древности, как свидетельствуют современные данные, Марс имел плотную атмосферу, а по поверхности планеты текли реки. С той поры прошли миллиарды лет. Теперь планетологи изучают Красную планету, пытаясь понять, где вода текла, а где – нет.

Американские ученые использовали данные с автоматических межпланетных станций, которые находятся на околомарсианской орбите, чтобы проанализировать регион под названием Arabia Terra. Ранее там происходили тысячи суперизвержений вулканов. Но так было не всегда, и когда-то там текли реки.

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Arabia Terra под объективом MRO: смотрите видео

Вода на Марсе

Ученые исследовали породы на Красной планете, чтобы понять климатические условия, которые были на Марсе несколько миллиардов лет назад. Для этого ученые изучили тепловую инерцию марсианского реголита – способность породы изменять свою температуру. Например, мелкозернистый песок легко нагревается и легко отдает тепло, а вот камень – медленно греется и медленно охлаждается. Исследуя такие характеристики поверхности Красной планеты, планетологи смогли узнать больше о свойствах пород и идентифицировать их.

Ученые проанализировали тепловую инерцию пород, обнаружили свидетельства древней эрозии почв, изучили минералы в регионе Arabia Terra. Оказалось, что в древности там существовала вода на коротких промежутках времени. Вероятно, это может свидетельствовать о сезонности. Планетологи предполагают, что это могло быть вызвано таянием полярных ледников, а вода оттуда достигала региона Arabia Terra, а со сменой сезона высыхала. Также делается предположение, что это может свидетельствовать о периодическом выходе грунтовых вод.

Такие исследования позволяют человечеству лучше понять, как развиваются планеты с различными физическими характеристиками и на разной удаленности от материнской звезды. Марс на сегодняшний день – это, вероятно, лучшее исследованное тело Солнечной системы, кроме Земли и Луны. На Красной планете выявляют органику, исследуют древние озера, фиксируют землетрясения и изучают, сколько должен длиться полет к планете, чтобы космическая радиация не стала смертельной. Ученые своими исследованиями постепенно готовят почву для высадки человека на Марсе.