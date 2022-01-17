Как планета может потерять материнскую звезду

Утром на востоке, простите за тавтологию, восходит солнце. Этот Восток – это то, в чем мы не сомневаемся и это происходит миллиарды лет подряд. Но, оказывается, что не на всех планетах можно это увидеть.

И речь идет не о планетах, которые находятся в приливном захвате и повернуты к звезде только одной стороной (что-то подобное происходит с Меркурием). Речь идет о загадочных планетах-сиротах, которые вообще не имеют звезды и свободно движутся в космическом пространстве.

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Фотография региона между Скорпионом и Змееносцем, где отмечено расположение кандидатов на планет-сирот / Фото Phys

Откуда берутся одинокие планеты

Планеты-сироты чрезвычайно трудно обнаруживать. Это и неудивительно, ведь привычными методами обнаружения экзопланет здесь воспользоваться будет трудно. И все же ученым удается это сделать. Так как образуются планеты без звезд?

Астрономы исследуют этот вопрос, но из-за небольшой выборки четких ответов нет. Существуют две довольно очевидные теории формирования:

Самостоятельное формирование в результате так называемого гравитационного коллапса газопылевого облака. То есть планета образуется в межзвездном облаке, где еще не сформировалась звезда или не сформируется вообще. Например, облако оказалось маловато и там недостаточно массы для образования звезды, но достаточно для образования планеты. Такой новообразованный объект остается одиноким в космическом пространстве и движется по орбите материнского облака газа и пыли. "Классическое" образование планеты в протопланетном диске вокруг звезды. После формирования планету выбрасывает из звездной системы вследствие гравитационных сдвигов. Например, такая ситуация может быть, если у материнской звезды относительно близко пролетает другая звезда. Или же планета может стать "сиротой" из-за гравитационного взаимодействия с другими планетами системы.

Интересно то, что даже на таких планетах или на их спутниках вполне может существовать жизнь.