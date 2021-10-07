Вышивание, садоводство, уход за хозяйством, шахматы – все эти стереотипные занятия людей, которые ушли на пенсию, мы слышим куда чаще, чем истории о пожилых геймерах, блогерах и инстабабушках.

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Стереотип 1. Геймеры – чумазые подростки, которые не встают из-за компьютера.

По результатам опросов, примерно каждый третий человек в мире играет в игры. Однако оказывается, такое увлечение может прийтись по душе не только школьникам и студентам, но и тем, кто имеет несколько больший жизненный опыт. Примером является украинская команда возрастных игроков Ageless Shooters (Нестареющие стрелки).



Команда Ageless Shooters / Фото Lenovo

В июле 2019 года компания Lenovo провела отбор среди всех желающих и собрала команду вместе. До знакомства с CS:GO каждый из участников уже имел хобби: кто-то исследовал крыши высотных зданий, кто-то создавал шедевры машинной вышивки, а кто-то занимался водолазными спусками. Несмотря на небольшой опыт в играх каждого из участников, команда достойно выстояла в борьбе с Silver Snipers – возрастными игроками из Швеции с трехлетним опытом в CS:GO. В шоу-матче на фестивале Comic Con Ageless Shooters победили с разгромным счетом 16:1.



Ageless Shooters на матче / Фото Lenovo

Сейчас в основном составе украинской команды семеро игроков, их средний возраст – 59 лет. Новая реальность, когда не всегда возможно собраться на тренировку офлайн, не загасила рвение команды! Игроки продолжают тренироваться дома в комфортных условиях, благодаря устройствам Lenovo Legion. Гаджеты были созданы специально для заядлых геймеров независимо от их возраста. А комфортное место для гейминга, по словам самих участников команды, это уже половина успеха команды на турнире.

Стереотип 2. Instagram и мода – это о молодых блоггершах и инстамамах.

Instagranny – общее название на обозначение тенденции, когда бабушки становятся блогерами. Пока такие профили приобретают популярность в Соединенных Штатах Америки или в скандинавских странах.

Так, 91-летняя американка Бадди Винкл (@baddiewinkle) говорит, что ее жизнь только началась после выхода на пенсию. Сегодня она имеет блог в Instagram с 3,4 миллиона подписчиков, следит за трендами, слушает поп-певцов и активно путешествует.



Бадди Винкл / Фото из личной Instagram-страницы @baddiewinkle

Еще одна инстабабушка – 63-летняя Лин Слейтер, известная под ником Accident Icon (@iconaccidental). Профессор социологии из Нью-Йорка разрушает стереотипы о том, что каждому возрасту присущ определенный стиль.



Лин Слейтер / Фото из личной Instagram-страницы @iconaccidental

Недавно свое столетие отпраздновала дизайнер интерьеров и профессор Техасского Университета в Остине Айрис Апфель (@iris.apfel). На своей странице в Instagram с более 1,8 миллиона подписчиков, она призывает следовать модным трендам, экспериментировать и помнить, что жизнь после 60-ти только начинается.



Айрис Апфель / Фото из личной Instagram-страницы @iris.apfel

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Стереотип 3. В пожилом возрасте начать карьеру "с нуля" невозможно.

В любом возрасте возможно коренным образом сменить род деятельности. Это подтверждает 64-летний киевлянин Вячеслав Лукьянчук. До пенсии мужчина работал в Национальной академии наук Украины преподавателем физической химии и биохимии. С недавних пор, вместо неторопливой жизни на пенсии, Вячеслав пошел работать в IT-компанию. Как рассказывает он сам, изначально был период общей адаптации к структуре компании, корпоративной культуре, возможностям социального пакета, гибкому графику работы.



Вячеслав Лукьянчук / Скриншот из сюжета на украинском телеканале

Впоследствии начались тренировочные задания и специальные инструменты для их выполнения. После этого Вячеславу начали поручать производственные задания. Сегодня он занимает позицию outreach manager (специализация в линкбилдинге). Вячеслав работает с SEO-оптимизацией, а именно над получением качественных ссылок на ресурс. Своим примером он подтверждает, что человек может соревноваться сам с собой, противостоять вызовам и не поддаваться стереотипам.

Стереотип 4. Диджей – это о ритме и драйве. В 60 лет не до этого.

Мы привыкли видеть диджеев юными и задорными. Пример Елизаветы Родиченко из Киева доказывает, что возраст совсем не влияет на наш внутренний пыл. Недавно 64-летняя Лиза, которая всю жизнь работала актрисой и моделью, решила попробовать новое занятие – диджейство. Для того, чтобы обучаться этому ремеслу, она поступила в специализированную столичную школу.

Сегодня Лизу можно увидеть за пультом на вечеринках, а в ее диджей-сетах услышать легендарные песни от ABBA, Шер и Тины Тёрнер. Диджей не останавливается на достигнутом и планирует регулярно устраивать музыкальные мероприятия для пенсионеров. Лиза считает, что диджейство – магия, потому что человек за пультом может "загипнотизировать" публику.

Стереотип 5. TikTok – игрушка для молодежи.

Существует ложное представление о том, что аудитория TikTok – дети. Согласно наблюдениям, чаще всего этой соцсетью пользуются люди в возрасте от 25 до 45 лет. Впрочем, встречаются в TikTok и старшие блогеры. С 2020 года 87-летний британец Джо Оллингтон начал снимать короткие видео о карантинных реалиях. Одно из таких видео набрало более 42 миллионов просмотров. Сегодня у Grandadjoe (@grandadjoe1933) 4,5 миллиона подписчиков. Он обязан своей младшей 15-летней внучке Брук Пентейн – именно она помогла ему освоить мир TikTok и стать ближе к современному миру технологий.



Джо Оллингтон / Скриншот

Еще одна TikTok-блогерша – 78-летняя Лагетта Уэйн с ником Grandma’s Garden (@msgrandmasgarden). Она показывает в соцсети лайфхаки для кухни и огорода, а также снимает видеорецепты. Лагетта присоединилась к соцсети в июне 2020 года, ее первое видео с экскурсией в саду собрало более 37 тысяч лайков. Сейчас у женщины – более 130 тысяч подписчиков и почти миллион лайков на видео.



Лагетта Уэйн / Скриншот

Технологии захватывают нашу жизнь, давая возможности людям на пенсии развиваться и жить насыщенной жизнью. Интеграция старшего поколения в инновационный мир показывает, что даже в 60 и более лет можно жить на полную, ведь человека определяет не возраст, а то, как он себя чувствует и что делает. День пожилых людей – это еще одна возможность вдохновиться историями людей, которые новый этап в жизни восприняли как время для исполнения желаний.