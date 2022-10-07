На презентации Google анонсировали планшет Pixel Tablet
7 октября 2022 , 14:02Читати новину українською
Источник:9to5google
Компания Google анонсировала планшет Pixel Tablet, слухи о котором ходили уже давно. Однако его придется еще подождать – продажи не начнутся в 2022 году.
Пока это только анонс и компания не рассказала многого о будущей новинке. Однако некоторые детали все же известны.
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Google Pixel Tablet
- В основе планшета лежит SoC Tensor G2 – это новое поколение процессоров самой Google, работающих в смартфонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro.
- Согласно описанию, Google Pixel Tablet нельзя назвать стандартным планшетом, ведь он может выполнять функции умного экрана. Чтобы превратить планшет в умный экран, Google предлагает специальную магнитную док-станцию.
- Также Google обращает внимание на "материалы и отделку премиум-класса" планшета – алюминиевый корпус получил покрытие с частицами керамики.
Google Pixel Tablet / Фото Google
Продажи устройства начнутся только в 2023 году. Неясно, какой будет его цена, какими будут характеристики памяти и камеры.