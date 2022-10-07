На презентации Google анонсировали планшет Pixel Tablet

Компания Google анонсировала планшет Pixel Tablet, слухи о котором ходили уже давно. Однако его придется еще подождать – продажи не начнутся в 2022 году.

Пока это только анонс и компания не рассказала многого о будущей новинке. Однако некоторые детали все же известны.

Интересно Google представил Pixel 7 и Pixel 7 Pro: все, что известно о новых смартфонах

Google Pixel Tablet

В основе планшета лежит SoC Tensor G2 – это новое поколение процессоров самой Google, работающих в смартфонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Согласно описанию, Google Pixel Tablet нельзя назвать стандартным планшетом, ведь он может выполнять функции умного экрана. Чтобы превратить планшет в умный экран, Google предлагает специальную магнитную док-станцию.

Также Google обращает внимание на "материалы и отделку премиум-класса" планшета – алюминиевый корпус получил покрытие с частицами керамики.



Google Pixel Tablet / Фото Google

Продажи устройства начнутся только в 2023 году. Неясно, какой будет его цена, какими будут характеристики памяти и камеры.

Судя по всему, в Google решили придерживаться нового подхода в анонсах устройств. Если ранее информация о гаджетах скрывалась до презентации, то теперь компания раскрывает дизайн и некоторые характеристики заранее. Майский анонс смартфонов и часов Pixel задолго до их выхода не стал исключением и теперь то же корпорация сделала с планшетами. Вероятно, осознавая необратимость утечек и слухов, Google решает самостоятельно раскрывать информацию во избежание спекуляций по этой теме.



Google Pixel Tablet / Фото Google