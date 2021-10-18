Проследить изменение рациона людей на определенной территории – задача достаточно нетривиальная. Часто не сохраняется никаких записей относительно того, что ели люди на определенной территории в определенное время. Это и понятно – зачем кому-то об этом писать? Поэтому, когда ученые находят окаменелые экскременты – это чуть ли не праздник для них, ведь их можно исследовать и узнать, например, что ели и чем болели жители того времени. Но на территории Австрии есть место, где такая "копролитическая летопись" охватывает несколько тысячелетий – Гальштатские соляные копи.

Читайте на сайте Мужчины и женщины Римского государства питались по-разному: исследование



Несколько обнаруженных копролитов и шкала датировки / Фото Current Biology

Чем питались древние солекопы

Гальштатские соляные копи – это уникальное место. Люди начали добывать там соль около 2 800 лет назад. Солекопы работали там, ели в штольнях и справляли естественные нужды. Высокая концентрация соли и стабильная температура обеспечили исключительное сохранение продуктов жизнедеятельности человека до наших дней.

Исследовав копролиты, ученые обнаружили, что ели шахтеры на протяжении веков – от Железного века и до XVIII века. Оказалось, что диета эта не сильно изменилась: солекопы преимущественно ели злаковые и бобовые: пшеницу, ячмень, просо и бобы. Также трапезы дополняли фрукты, орехи и пища животного происхождения.

А вот что менялось со временем – это форма употребления.

Шахтеры Железного века, около 2 700 лет назад, ели злаковые и бобовые преимущественно в виде каши.

А солекопы XVIII века те же самые продукты употребляли в виде хлеба, лепешек и печенья.

Читайте по теме Самое старое пиво в мире: археологи нашли 9000-летнюю бутылку с алкоголем

Но, вероятно, самой интересной находкой стало обнаружение в палеокопролитах Железного века ДНК грибов видов Penicillium roqueforti и Saccharomyces cerevisiae.

Penicillium roqueforti используется для изготовления синих сыров. Таким образом было обнаружено самое раннее свидетельство того, что такой сыр изготавливался в Европе.

Saccharomyces cerevisiae – это дрожжи. Их используют для ферментации алкоголя. Ученые предполагают, что в этом конкретном случае наличие ДНК этого гриба в экскрементах свидетельствует о том, что солекопы употребляли светлое пиво во время пребывания в шахтах. Если это действительно так, то это также будет самое раннее свидетельство употребления пива в Европе.

Открытия невероятно важны для понимания того, что употребляли люди прошлого и какой была микробиота их кишечника. Интересно, что со временем рацион шахтеров менялся не критично, однако ученые отмечают, что нужны дальнейшие исследования и большая выборка для подтверждения этого мнения.