Письмо Эйнштейна со знаменитой формулой продали на аукционе втрое дороже иначальной цены

Письмо Альберта Эйнштейна с формулой E = mc2 продали на аукционе. Сумма, которую заплатили за ценную рукопись, в результате была в три раза больше, чем предполагалось изначально.

Письмо Альберта Эйнштейна к польско-американскому физику Людовику Зильберштейну продали на Бостонском аукционе RR Auction за более 1,2 миллиона долларов. В нем записана знаменитая формула E = mc2, что означает эквивалентность массы и энергии.

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Что известно о письме

Текст датируется 26 октября 1946 года. Эйнштейн использовал лист формата 8,5x11 дюймов или 215,9x279,4 миллиметра – это немного короче и шире, чем современный формат A4. В письме ученый отвечал Зильберштейну на вопросы касательно своих теорий.

Сам лот – из личного архива Зильберштейна, который продали его потомки.

В аукционе принимали активное участие пять человек, но после того, как стоимость превысила 700 тысяч долларов, осталось только два претендента.

Имя того, кто в итоге купил письмо за 1 243 707 долларов , не раскрывается.

, не раскрывается. Аукцион проходил с 13 по 19 мая.

Работники архива из проекта "статьи Эйнштейна" из Университета в Иерусалиме, где находятся документы ученого, утверждают, что в мире есть только три рукописных текста ученого с этой формулой, что стала фундаментальным концептом современной физики.

Письмо, которое продали на аукционе: видео