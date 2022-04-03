Пишите объявление в газету: сервис знакомств Badoo ушел из России

Сайт знакомств Badoo прекратил работу на территории России и Беларуси. Информация об этом 1 апреля появилась на главной странице сервиса, а также была разослана пользователям на электронную почту.

Badoo принадлежит проекту Bumble. Он заявил о прекращении деятельности на рынке оккупанта еще несколько недель назад.

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Что известно

В письме сообщается, что веб-версия сайта и мобильные приложения больше не будут функционировать. Приложения уже удалены из App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Компания также отменила все имеющиеся подписки на Premium, а пользователям App Store нужно сделать это самостоятельно из-за особенностей системы.

Российские и белорусские пользователи могут продолжать пользоваться установленной версией мобильного приложения, но с рядом ограничений.

Что это за ограничение, в объявлении не уточняется.



"Вынуждены сообщить, что наши веб-сервисы, включая мобильный веб-сервис и версию для ПК, больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение Badoo было удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery. Все подписки на Premium были отменены для всех пользователей, кроме пользователей Apple App Store" / Скриншот Rozetked

В 2021 году обе страны принесли 2,8 процента всех доходов компании.