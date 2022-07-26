В обычных условиях написать объемную книгу за два месяца просто невозможно. Чтобы не отставать от спроса и зарабатывать на жизнь, некоторые независимые писатели позвали на помощь современные технологии и выпускают книги быстрее, чем когда-либо раньше.

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"Искусственные" книги

Дженнифер Лепп пишет под псевдонимом Лиэн Лидс. Используемая ею программа Sudowrite построена на модели машинного обучения OpenAI GPT-3. Перед покупкой пользователь может протестировать и понять, все ли подходит.

Как и во многих случаях работы с алгоритмами, предназначенными для создания иллюстраций в различной среде на основе подсказок, необходима практика и навыки, чтобы получить пригодные для использования фрагменты текста. Пользователи должны научиться передавать идеи искусственному интеллекту, чтобы тот их в дальнейшем развивал по определенным заданным параметрам. Это делает процесс чем-то похожим на сотрудничество машины и человека

Автор романов рассказывает, что теперь может точно настроить разделы текста или найти вдохновение для отрывка вместо того, чтобы полагаться на электронную таблицу с ежедневными целями по подсчету слов, чтобы уложиться в свои несбыточные сроки.

Это только слова. Это моя история, мои персонажи, мой мир. Я сама это выдумала. Ну и что с того, что их написал компьютер?

– говорит Дженнифер Лепп.

Такой подход, конечно, вызывает споры. Ученые давно обсуждают, кому должно принадлежать авторское право на изобретение, текст, идею, если их сгенерировал ИИ – создателю алгоритма или самому алгоритму. Но судя по всему, такая практика далеко не единичная и со временем будет набирать обороты.