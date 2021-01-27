Популярное приложение Pinterest пополнилось каруселью историй в верхней части домашнего экрана. Ранее подобная функция отображалась среди других публикаций ленты.

Источник: The Verge

Интерфейс знакомый многим пользователям, поскольку ряд Историй, дебютировавший в Instagram, сегодня присутствует в большинстве популярных социальных сетей.

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Что интересного в новой функции

Story Pins дебютировали на Pinterest в сентябре. Они работали по принципу Stories на других социальных платформах, однако отображались так же как и посты со статическими изображениями – в ленте, никак не выделяясь среди них.



Story Pins в приложении​ Pinterest / Фото The Verge

Теперь же истории в Pinterest заметно выделяются на фоне остального контента. Кроме того, сервис, руководствуясь предпочтениями пользователя, может даже предложить Истории людей, на которых он еще не подписан. По замыслу Pinterest, это должно повысить вовлеченность пользователей, что вероятно, будет побуждать создателей контента публиковать Истории чаще. Новая возможность появится в Pinterest для iOS и Android в течение нескольких дней.

Основным отличием Story Pins от аналогов в других соцсетях является то, что они не исчезают через некоторое время, а остаются в библиотеке пользователей. Однако, Story Pins имеет одно огромное ограничение. Их может создавать только ограниченное число утвержденных сервисом авторов.