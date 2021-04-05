Источники попросили не указывать их имена, поскольку они "не уполномочены обсуждать это публично". Пресс-секретар VSCO Джули Иноуэ заявила, что компания стремится к расширению бизнеса, но отказалась обсуждать слухи о покупке.

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Что известно о сделке

Эксперты не берутся оценивать сумму сделки, поскольку, по их словам, это довольно проблематично. По последним данным, стоимость VSCO оценивается в 550 миллионов долларов. Для сравнения, капитализация Pinterest составляет около 49 миллиардов долларов.

Вполне вероятно, что, купив VSCO, Pinterest каким-то образом объединит функциональность приложений. Например, добавит возможность редактирования изображений в свой сервис. Сегодня на Pinterest такая возможность отсутствует – вы можете лишь загрузить готовое фото в одну из коллекций.

Pinterest – это социальная сеть, в которой пользователи делятся друг с другом разными изображениями. В 2019 году компания вышла на биржу. На фоне пандемии популярность ее выросла и аудитория достигла 100 миллионов пользователей. В середине февраля в сети появились слухи о возможной покупке Pinterest компанией Microsoft.