Американская социальная сеть Pinterest начала блокировать коллекции с тегами Ukraine или Ukrainian. На это обратили внимание пользователи и начали возмущаться в Twitter.

Источник: 24 канал

Журналисты Техно 24 тоже попытались выполнить поиск по этим тегам, однако ответ получили все такой же:

Интересно WhatsApp попытался прояснить, какие пользовательские данные будут передавать Facebook

Пины на эту тему часто нарушают наши Правила сообщества, поэтому сейчас мы не можем показать результаты поиска.

Какие именно "правила" нарушают пины по соответствующим тегам непонятно. В компании Pinterest не предоставили никаких объяснений относительно своего решения.

Pinterest блокирует контент по тегам Ukraine и Ukrainian / скриншот

Возмущенные пользователи

Между тем в Twitter уже нарастает возмущение по поводу такого решения Pinterest. Они требуют у компании более обоснованного объяснения решения.

Один из пользователей упрекнул соцсеть в том, что они не удаляют ярко выраженный пропагандистский российский контент, при этом блокируют само название "Украина".

"Pinterest, У вас у всех есть объяснение этому? Почему это (речь идет о "российском Крыме", – 24 канал) не нарушает Ваши так называемые правила сообщества? Но в то же время вы исключили официальное имя моей страны и моей этнической принадлежности Украина и украинец даже из поиска?" – пишет пользователь под ником vergilinyan.

Украинские пользователи возмущены / скриншот