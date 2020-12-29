Энтузиасты создали мод для Cyberpunk 2077. Он добавляет игре жесткую пикселизацию. Это создает впечатление, будто она создана в девяностых. Игра становится очень похожа на шутеры тех времен, прежде всего на Doom.

Мод накладывает на графике фильтр для увеличения пикселизации в реальном времени, а также добавляет по краям эффект, имитирующий кинескоп старого телевизора или монитора. Соотношение сторон не меняется. Об этом пишет kanobu.

Интересно Ничего хорошего: ученые рассказали, что произойдет, если Санта будет искусственным интеллектом

Что известно

Для установки мода нужна версия Cyberpunk 2077 для ПК, последняя версия программы ReShade и файлы Doom ReShade с Nexus Mods. Нужно скопировать их в папку Cyberpunk 2077\bin\x64 с заменой старых файлов, после чего в игре появится меню ReShade. Кнопкой Page Up в этом меню включается и отключается фильтр пикселизации.

Как выглядит Cyberpunk 2077 со стилизацией под Doom, можно оценить по этому видео:

У мода есть большой недостаток – он накладывает фильтр также и на интерфейс и меню, из-за чего невозможно разобрать многие важные элементы. Это мешает пройти игру. Для полноценного прохождения мод не пригоден, но, возможно, авторы обновят его и устранят недостатки.

Напомним, Cyberpunk 2077 – это игра польской студии CD Projekt RED, релиз которой состоялся 10 декабря этого года. Игрокам нужно взять на себя роль наемника в недалеком будущем. Основные события в игре происходят в 2077 году в городе Найт-Сити, Калифорния, которое контролируют корпорации.