Пеший в мире: TikTok стал самым популярным приложением, обогнав Facebook впервые в истории

Популярный сервис для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok обогнал Facebook и стал самым загружаемым приложением в мире. До этого года Facebook прочно удерживала первую позицию, являясь самой популярной соцсетью в мире и привлекая миллионы пользователей.

Рост популярности TikTok, в чем секрет

Рост числа пользователей TikTok в последнее время обусловлен сочетанием ряда факторов, в том числе глобальной пандемии коронавируса, которая заставила людей сидеть дома долгие месяцы.

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Это привело к резкому росту популярности платформы среди разных слоев населения и возрастных групп, включая даже пожилых людей. Росту TikTok также поспособствовало прекращение преследования социальной сети властями США.



Рейтинг приложений (Мировой рынок и Азия) / Фото Gizmochina

Успех TikTok поспособствовал тому, что аналогичные сервисы запустили Instagram, YouTube и другие.

Общее время просмотра роликов TikTok в США и Великобритании больше чем в YouTube, и короткие видеоролики привлекают все больше внимания пользователей.

Так, совсем недавно YouTube запустил функционал коротких видео под названием Shorts в Украине. Стоит отметить, что видеохостинг от Google серьезно настроен стать лидером рынка. Для этого YouTube начал поддержку авторов контента, поэтому теперь блогеры, которые создают популярные короткие видео, смогут заработать до 10 тысяч долларов.