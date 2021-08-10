Рост популярности TikTok, в чем секрет

Рост числа пользователей TikTok в последнее время обусловлен сочетанием ряда факторов, в том числе глобальной пандемии коронавируса, которая заставила людей сидеть дома долгие месяцы.

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Это привело к резкому росту популярности платформы среди разных слоев населения и возрастных групп, включая даже пожилых людей. Росту TikTok также поспособствовало прекращение преследования социальной сети властями США.



Рейтинг приложений (Мировой рынок и Азия) / Фото Gizmochina

Общее время просмотра роликов TikTok в США и Великобритании больше чем в YouTube, и короткие видеоролики привлекают все больше внимания пользователей.

Успех TikTok поспособствовал тому, что аналогичные сервисы запустили Instagram, YouTube и другие.

Так, совсем недавно YouTube запустил функционал коротких видео под названием Shorts в Украине. Стоит отметить, что видеохостинг от Google серьезно настроен стать лидером рынка. Для этого YouTube начал поддержку авторов контента, поэтому теперь блогеры, которые создают популярные короткие видео, смогут заработать до 10 тысяч долларов.

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