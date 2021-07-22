В первый же день Джефф Безос продал билетов в космос на 100 миллионов долларов

Джефф Безос и его компания Blue Origin продали билетов в космос на 100 миллионов долларов в первый же день. В этом году планируют еще два запуска ракеты New Shepard.

Джефф Безос рассказал, что Blue Origin продала билетов на предстоящие туристические полеты в космос на сотни миллионов долларов. Blue Origin официально открыла продажу билетов утром 20 июля, перед отправлением Безоса в космос.

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Все хотят в космос

Уже после приземления Безос сказал, что компания "приближается к 100 миллионам долларов частных продаж".

Спрос очень высокий. Так что мы собираемся продолжать. Нам нужно будет построить больше ускорителей, чтобы летать чаще, и мы будем делать это и работать над другими оперативными вещами,

– сказал предприниматель.

Одно место на корабле New Shepard было продано на аукционе компании в июне за 28 миллионов долларов. Победитель не смог улететь, поэтому его место занял Оливер Демен, 18-летний парень из Нидерландов, который стал первым платным клиентом Blue Origin и самым молодым человеком в космосе.

Сначала Blue Origin хочет отправить New Shepard в космос от 25 до 100 раз, как заявил Безос. Он добавил, что, после того как ракета сможет сделать 100 полетов, компания повысит свою цель.