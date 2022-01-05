Первый запуск ракеты Южной Кореи: известна причина неудачи

Запускать новые ракеты-носители, не имея предыдущего большого опыта в сфере – работа, очевидно, не такая простая. Это прекрасно демонстрирует Южная Корея и ее первая полностью отечественная ракета Nuri.

Ракета-носитель Nuri также называется Korean Space Launch Vehicle-II (KSLV-II). Это не первая ракета Южной Кореи, но первая полностью отечественная. Запуск ее состоялся 21 октября 2021 года и не был удачным – носитель не смог вывести макет спутника на целевую орбиту. Тогда сообщалось о сбое в работе третьей степени.

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Причина провала запуска KSLV-II

Первые две ступени Nuri отработали штатно, но третья ступень ракеты остановила свою работу на 46 секунд раньше запланированного времени, проработав 475 секунд. Это стало причиной того, что макет полезной нагрузки не вышел на целевую солнечно-синхронную орбиту, ведь не набрал нужную скорость. После этого было объявлено о начале расследования, которое должно было выявить причину неудачи.

Теперь появились результаты этого расследования. Оказалось, что во всем виноват дефект конструкции:

Опорные конструкции, удерживающие резервуары с гелием внутри резервуара окислителя третьей ступени, не были должным образом спроектированы,

– говорят в Корейском институте аэрокосмических исследований.

Проще говоря, эти "опорные конструкции" не выдержали нагрузок во время полета. Это стало причиной отсоединения бака с гелием, который должен был заполнять бак с жидким кислородом (окислитель), выталкивая его. Из-за отсутствия гелия, который выталкивает жидкий кислород, двигатель третьей ступени перестал получать окислитель и, соответственно, физически не мог работать.

Теперь, очевидно, третью ступень ждет определенная реконструкция, ведь нужно заново провести подсчеты, чтобы все возможные переменные были учтены. Вероятно, повторной проверке подвергнут и первую и вторую ступень, чтобы исключить возможность поломки там. Очередной тестовый запуск KSLV-II запланирован на май 2022 года, однако, вероятно, его перенесут на неопределенный срок.