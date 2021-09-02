Первый запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace: где смотреть онлайн-трансляцию украинцам

Компания Firefly Aerospace Макса Полякова провела финальные испытания ракеты Alpha и объявила дату ее первого запуска. Ракета отправится из базы Космических войск США Ванденберг, Калифорния.

Запуск состоится в промежутке с 4 до 8 утра 3 сентября по киевскому времени. Все желающие смогут следить за происходящим в прямом эфире.

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Где смотреть трансляцию

Украинский язык трансляции будет доступен на YouTube-канале "Макс Поляков и Ноосфера Max Polyakov & Noosphere".

Англоязычная – на канале Everyday Astronaut с Тимом Доддом.

Ракета Alpha разрабатывается компанией Firefly Aerospace Макса Полякова с 2014 года. Она относится к легкому классу ракет-носителей.

Firefly Aerospace является частной аэрокосмической компанией, которая предоставляет космические транспортные услуги.

В 2017 году, после того, как Макс Поляков приобрел и перезапустил компанию Firefly Aerospace, он также внес ряд технических изменений в конструкцию ракеты, повысив ее грузоподъемность с 400 до 1 000 килограммов.

Alpha является одной из крупнейших ракет легкого класса: ее высота 29 метров, диаметр 1,8 метра, диаметр обтекателя 2 метра.

Двухступенчатая ракета изготовлена ​​из композитных материалов и оборудована четырьмя жидкостными двигателями Reaver-1 (первая ступень) и одним двигателем Lightning 1 (вторая ступень).

Ракета Alpha прочная и сравнительно легкая, поэтому может выводить до 1 тонны полезного груза на орбиту.

Во время своего первого запуска ракета Alpha выведет на орбиту академические и образовательные проекты победителей специализированной программы DREAM, нацеленной на продвижение точных наук.