Первый успех: Astra Space наконец-то смогла достичь орбиты

Все больше стран и частных компаний хотят добраться к космосу. Но пока успехи большинства компаний, которые планируют предлагать услуги запусков, достаточно сомнительны. Пока одни "космические игроки" находятся на стадии разработки, другие пробуют запускать ракеты, но выходит не всегда хорошо.

Частную американскую компанию Astra Space некоторое время сопровождали неудачи – их носители легкого класса Rocket упорно не хотели летать. Единственный пуск Rocket 1 был достаточно сомнительным – Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило об аварии, хотя в Astra Space сказали, что все прошло успешно. Похожая ситуация произошла с единственным запуском носителя Rocket 2. Rocket 3 имел три неудачных пуска и, наконец, 20 ноября 2021 года ракета добралась к целевой орбите.

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Старт ракеты носителя Rocket 3.3 с серийным номером LV0007: смотреть видео онлайн

Подробнее о Rocket 3 и успешном запуске

Старт ракеты-носителя с серийным номером LV0007 состоялся ночью с космодрома на острове Кадьяк, Аляска. Сообщается, что после старта никаких аномалий не наблюдалось. Первая ступень штатно отработала три минуты и после этого отсоединилась от второй ступени, которая отработала около 5,5 минут. Полезная нагрузка оказалась на орбите высотой примерно 500 километров.

В компании заявляют, что их цель – сделать самую дешевую ракету, запуск которой обойдется в 2,5 миллиона долларов.

Высота носителя составляет 11,6 метра.

Ширина – 1,32 метра.

Rocket 3 может вывести 150 кг на солнечно-синхронную орбиту

В полет ракету отправляют пять двигателей первой ступени Delphin. На второй ступени расположен всего один двигатель – Aether.